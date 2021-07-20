В Петродворцовом районе обезвредили боеприпас времён войны

С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас был вывезен сотрудниками ОМОН на специализированный полигон для уничтожения. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас был вывезен сотрудниками ОМОН на специализированный полигон для уничтожения. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В дежурную часть Главного управления Росгвардии по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступила информация о том, что при выполнении строительных работ на одном из участков на улице Беловой в городе Петергофе был обнаружен металлический предмет, похожий на боеприпас.

О своей находке граждане сообщили в полицию. Прибывшая на место группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии обследовала указанный предмет и установила, что это неразорвавшаяся 50-миллиметровая миномётная мина времён Великой Отечественной войны в состоянии коррозии. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас был вывезен сотрудниками ОМОН на специализированный полигон для уничтожения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге поймали мошенников, заключивших сделку на три миллиона рублей.