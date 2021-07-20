В Петербурге поймали мошенников, заключивших сделку на три миллиона

Полиция задержала двоих мужчин, подозреваемых в хищении почти трех миллионов рублей под предлогом продажи двух льготных квартир.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России задержали двоих неработающих мужчин, 34 и 50 лет. Представляясь работниками органа местного самоуправления, они предложили жительнице Петербурга приобрести по привлекательной цене 2 льготные квартиры, якобы стоящие на городском балансе. Женщина согласилась и передала злоумышленникам 2 миллиона 700 тысяч рублей и 2 тысячи долларов США. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). После задержания обоих подозреваемых были проведены обыски по местам их проживания и изъято 100 000 рублей, 3 мобильных телефона, 5 флэш-карт, 5 сим-карт и различная документация.

Злоумышленников задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются иные эпизоды их противоправной деятельности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дорожники Ленобласти ищут вандалов, избивших оператора «треноги».