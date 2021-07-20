21 июля ограничат движение на Ладождском мосту

21 июля ограничат движение на Ладождском мосту
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На трассе «Кола» 21 июля в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

С трех часов дня до трех часов дня сорока пяти минут для прохода вниз по реке яхты «Мария Кеч» движение автомобильного транспорта по Ладожскому мосту будет полностью перекрыто. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие выходные на дорогах Петербурга и Ленобласти произошло более тысячи ДТП. Зафиксировано 1072 аварии с 16 по 18 июля. При этом 762 из них произошли в Петербурге. Такая статистика приводится в группе «Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО» в социальной сети «ВКонтакте». В Северной столе произошло 24 ДТП с пострадавшими и 32 — в Ленобласти.

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