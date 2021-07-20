На проспекте Ветеранов мужчина выстрелил в лицо охраннику

На проспекте Ветеранов мужчина выстрелил в лицо охраннику
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

В Петербурге в Красносельском районе поймали мужчину, которого подозревают в хулиганской стрельбе из газового пистолета.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 19 июля в 07:00 в полиции раздался звонок.

Сотрудник частной охранной компании рассказал о скандале, произошедшем в подъезде на проспекте Ветеранов дома 171 корпуса 4.

Через полчаса правоохранители поняли, что в ходе внезапно возникшего конфликта, находясь на лестничной площадке, 34-летний неработающий мужчина выстрелил в лицо из газового баллончика 21-летнему охраннику частной охранной компании.

Пострадавшего в удовлетворительном состоянии отправили в медицинское учреждение. Подозреваемый задержан на месте происшествия и доставлен в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в результате конфликта в Новом Свете мужчина получил ранение в ягодицу.

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