В результате конфликта в Новом Свете мужчина получил ранение в ягодицу

В результате конфликта в Новом Свете мужчина получил ранение в ягодицу
Мужчина выстрелил в оппонента в Новом Свете. Фото: pixabay

В Ленинградской области в Гатчинском районе мужчину ранили из травматического пистолета в ягодицу.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 17 июля поступило заявление от 29-летнего гражданина Узбекистана. Он сообщил, что в поселке Новый Свет накануне ночью в него стреляли.

Оказалось, что все произошло рядом с кафе, по Соборной улице дома 18. Уроженец Узбекистана повздорил с малознакомым мужчиной. Последний же выстрелил в пострадавшего из предмета, похожего на травматический пистолет.

Потерпевшего доставили в Гатчинскую клиническую межрайонную больницу в удовлетворительном состоянии.

Ему диагностировали непроникающее пулевое травматическое слепое ранение ягодичной области.

В данный момент разыскивают нападавшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец стрелял по соседке из окна своей квартиры.

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