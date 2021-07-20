На Индустриальном проспекте мужчина запинал гражданина до смерти

Прокуратура Петербурга направила в суд уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Как сообщается на официальном сайте органа, прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, которого обвинили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

Следствие определило, что почти полгода назад, 27 февраля обвиняемый стоял на лифтовой площадке по Индустриальному проспекту дома 11 корпуса 2.

Тогда он нанес пострадавшему не менее четырех ударов ногами в живот. Оказалось, что обвиняемый бил по жизненно-важным органам.

Травмы оказались несовместимы с жизнью. Впоследствии потерпевший скончался.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сланцах мужчина из-за ревности избил до смерти знакомого.