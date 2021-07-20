В Пушкине задержали пьяного мужчину, укравшего телефон и банковскую карту

Подозреваемый уже был неоднократно судим.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже телефона и банковской карты. Об этом сегодня, 20 июля, сообщили в пресс-службе УВО.

Росгвардейцы обратили внимание на пьяного мужчину во время патрулирования Детскосельского бульвара. Они задержали его за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, а затем выяснили, что он, кажется, украл чужое имущество. При себе у подозреваемого был телефон, пароль от которого он не знал, а также банковскую карту, явно принадлежащую другому человеку.

Позже объявился потерпевший, который лишился вещей из-за грабителя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Энергетиков грабитель вырвал из рук 87-летней женщины сумку и убежал.