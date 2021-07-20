На Энергетиков грабитель вырвал из рук 87-летней женщины сумку и убежал

На Энергетиков грабитель вырвал из рук 87-летней женщины сумку и убежал
Пожилая женщина осталась без сумки. Фото: Pixabay

Злоумышленника задержали по «горячим следам».

В Красногвардейском районе сегодня ночью, 20 июля, 87-летняя женщина осталась без сумки после нападения грабителя. Об этом сообщили в пресс-службе УВО.

Инцидент произошел на проспекте Энергетиков ближе к трем часам ночи. Неизвестный вырвал из рук пожилой женщины сумку, в которой лежали документы и деньги, и убежал. Подозреваемого на данный момент уже задержали: он пытался скрыться и от сотрудников Росгвардии, но ничего не вышло.

Мужчину передали сотрудникам полиции, которые отметили, что пойманный был ранее судим за совершение кражи и грабежа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Индустриальном проспекте мужчина запинал гражданина до смерти.

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