В Выборге мужчина из-за ссоры избил едва знакомую прохожую

Женщина отказалась от госпитализации, хоть и получила травмы.

В Выборге ранним утром 18 июля был задержан мужчина, подозреваемый в умышленном причинении вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе УВО.

Известно, что инцидент произошел на проспекте Ленина. Там сотрудники Росгвардии обратили внимание на женщину, которая сидела на поребрике в пять часов утра. Они поинтересовались, все ли в порядке. Тогда гражданка заявила, что ее избил мужчина и указала на рядом стоящего горожанина. Выяснилось, что тот повел себя агрессивно из-за внезапно вспыхнувшего конфликта.

Наряд ОВО задержал гражданина и передал его сотрудникам полиции. Женщина отказалась от госпитализации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пушкине задержали пьяного мужчину, укравшего телефон и банковскую карту.