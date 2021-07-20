В канаве Ленобласти найден обгоревший гнилой труп женщины

В канаве Ленобласти найден обгоревший гнилой труп женщины
В полицию сообщили об обнаружении трупа. Фото: pixabay

В Ленинградской области в городе Кировск найдено тело женщины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 19 июля в 07:30 к правоохранительным органам обратилась некая гражданка. Она рассказала, что в массиве Грибное обнаружила труп. Причем тело лежит в канаве по линии электропередач.

По неподтвержденной информации, труп обгоревший и находится около столба. Кроме того, кожа мертвой женщины уже подверглась гнилостным изменениям.

Отмечается, что у полиции есть догадки, кому принадлежит тело. Незадолго до обнаружения трупа из дома в массив Грибное ушла женщина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области, во Всеволожском районе в деревне Агалатово мужчина зашел к соседу в гости и обнаружен гнилой труп.

грибное происшествие труп


 

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