Стас Пьеха рассказал о состоянии сына, которого избила соседка

Мальчик попал под горячую руку из-за испорченного надувного бассейна.

Певец Стас Пьеха рассказал о том, как себя чувствует его семилетний сын Петя, которого избила соседка в Рощино. Об этом пишет 78.ru.

Артист отметил, что только недавно вернулся в Москву с гастролей, поэтому знает о конфликте со слов очевидцев. Он подтвердил, что причиной избиения стал испорченный надувной бассейн. Пьеха рассказал, что между его сыном и сыном соседки завязалась дружба, но женщине это не нравилось. Недавно она жестко выгнала Петю, после чего тот взял карандаш и проткнул их надувной бассейн. Поступок ребенка довел женщину до отчаяния – она кричала, а затем швырнула мальчика так, что «он метра на два пролетел».

Петя находится в больнице и жалуется на головокружение и тошноту. У него также диагностирован ушиб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Стас Пьеха признался, что был наркозависимым.