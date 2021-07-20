Минздрав Перу заключил соглашение с Россией о поставке «Спутника V»

Минздрав Перу сообщил о заключении соглашения о поставке вакцина «Спутник V».

«Минздрав информирует граждан о следующем — правительство Перу радо сообщить о подписании соглашения о поставке вакцин «Спутник V», — говорится в сообщении на сайте минздрава латиноамериканской страны.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.