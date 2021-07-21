Врач дал советы привитым первой дозой вакцины от COVID-19

Поздняков отметил, что в первые дни после вакцинации не следует подвергать себя чрезмерным нагрузкам. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Поздняков отметил, что в первые дни после вакцинации не следует подвергать себя чрезмерным нагрузкам. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал россиянам о мерах предосторожности в первые дни после вакцинации первым компонентом.

Специалист заявил в беседе с РИА Новости, что важнее всего не заболеть COVID-19 до второй прививки. После получения первой дозы вакцины иммунная система готовится к последующей выработки защиты, формируя антитела, клетки памяти и так далее.

Если в этот момент в организм попадет «живой вирус», то ответ может быть непредсказуемым: кто-то заболеет обычным ОРВИ, а у других инфекция перейдет в тяжелое мультисистемное поражение.

Поэтому врач заявил о важности соблюдения всех противоэпидемических мер. Он напомнил, что полноценный иммунитет к коронавирусу формируется только через три недели после прохождения всего курса вакцинации.

Также Поздняков отметил, что в первые дни после вакцинации не следует подвергать себя чрезмерным нагрузкам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что гендиректор ВОЗ не исключил появления более опасного штамма COVID-19.