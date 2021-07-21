Гендиректор ВОЗ не исключил появления более опасного штамма COVID-19

Тедрос Аданом Гебрейесус назвал пандемию испытанием и заявил, что мир с ним не справляется. Фото: скриншот Instagram

Тедрос Аданом Гебрейесус назвал пандемию испытанием и заявил, что мир с ним не справляется. Фото: скриншот Instagram

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что в мире может появиться новый штамм коронавируса. Он считает, что он будет более опасным, чем дельта-вариант.

Об этом глава ВОЗ заявил 21 июля во время выступления на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК). По словам Гебрейесуса, широкое распространение вируса может привести к появлению еще более опасных, чем дельта-вариант, штаммов COVID-19. Он подчеркнул, что большое количество вариантов грозит тем, что один из них все же сможет «увернуться» от вакцин и придется начинать все с начала.

Также глава ВОЗ назвал пандемию испытанием и заявил, что мир с ним не справляется. По его мнению, для борьбы с пандемией ведущие страны мира должны поделиться вакциной и создать стимулы для масштабирования ее производства.

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