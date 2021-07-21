Ученые доказали, что экстракт полыни эффективен в борьбе с COVID-19

Ученые доказали, что экстракт полыни эффективен в борьбе с COVID-19
В ближайшее время исследователи приступят к клиническим испытаниям полыни. Фото: pixabay

Группа ученых из Европы по итогам лабораторных исследований доказала, что экстракт полыни эффективен в борьбе против коронавируса. Это возможно благодаря содержащемуся в полыни веществу артемизин.

Результаты исследования публикует журнал Scientific Reports. Во время исследований научные сотрудники использовали человеческие клетки и два штамма коронавируса — немецкий и датский.

Стало известно, что артемизин способен подавлять вирус, в том числе когда он попадает в легкие, которые более уязвимы при этой инфекции по сравнению с другими органами.

Ученые также выяснили, что содержащиеся в полыни соединения будут эффективны от коронавируса только сразу после заражения им. В ближайшее время исследователи приступят к клиническим испытаниям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что информацию о большей летальности от индийского штамма опровергли.

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