В Петербурге поймали грабителя, отобравшего у пенсионерки сумку с продуктами

Полиция Красногвардейского района задержала предполагаемого грабителя, жертвой которого стала 87-летняя женщина.

По информации городского главка МВД, все случилось накануне ночью на проспекте Энергетиков. Потерпевшая обратилась в полицию и рассказала, что после полуночи решила сходить в круглосуточный магазин по соседству за продуктами.

Купив товар на 1200 рублей, она пошла домой. У входа в парадную ее подкараулил 52-летний мужчина с судимостями за плечами. Он силой отобрал ее сумку с продуктами и поспешил скрыться с места преступления.

По заявлению пенсионерки сразу открыли дело о грабеже. Подозреваемого быстро нашли и задержали. Полицейские предполагают, что он может быть причастен к другим преступлениям.

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