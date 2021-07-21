Прихожане задержали вора пожертвований в церки в Петербурге

Прихожане задержали вора пожертвований в церки в Петербурге
В Сампсониевском соборе поймали похитителя пожертвований. Фото: google.maps

В петербургской церкви прихожане передали сотрудникам правоохранительных органов вора, похитившего пожертвования из ящика.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все случилось накануне в Сампсониевском соборе, расположенном на Большом Сампсониевском проспекте, дом 41. Староста собора вызвал полицию и сообщил, что неизвестный преступник на глазах у всех украл 3,5 тысячи рублей из церковной кружки. Прихожане быстро среагировали, задержали вора и удерживали его до прибытия правоохранителей.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа задержала преступника и сняла с кружки отпечатки пальцев.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что у задержанного несколько судимостей за плечами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге поймали грабителя, отобравшего у пенсионерки сумку с продуктами.

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