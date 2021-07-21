Пожилая петербурженка оформила кредиты на 3 млн рублей для мошенников

Пожилая петербурженка оформила кредиты на 3 млн рублей для мошенников
Пенсионерка с Брюсовской улицы стала жертвой мошенников. Фото: google.maps

В Петербурге разыскивают мошенников, убедивших пожилую женщину оформить кредиты на 3 млн рублей и перевести деньги на их счета.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, вечером 20 июля в полицию обратилась 67-летняя петербурженка с Брюсовской улицы. Она рассказала, что неделю назад ей звонил неизвестный и представлялся сотрудником Центробанка. Мужчина ей сообщил, что мошенники якобы пытаются украсть деньги с ее банковского счета. Чтобы «сохранить» накопления, злоумышленник убедил жертву перевести деньги на «безопасные» счета.

Впоследствии доверчивая пенсионерка оформила несколько кредитов на свое имя и перевела на указанные мужчиной счета 3 млн рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге поймали грабителя, отобравшего у пенсионерки сумку с продуктами.

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