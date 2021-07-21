В Петербурге 74-летняя женщина украла у пенсионерки почти полмиллиона

В Петербурге 74-летняя женщина украла у пенсионерки почти полмиллиона
74-летняя пенсионерка украла у 72-летний женщины деньги. Фото: pixabay.com

В Северной столице оперативники Красносельского района задержали женщину, которая похитила у пенсионерки 465 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 20 июля в полицию обратилась 72-летняя женщина. Она рассказала, что три дня назад ей на телефон позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником правоохранительных органов.

Злоумышленница заявила, что мошенники собираются украсть у пенсионерки деньги, поэтому необходимо передать их сотруднице безопасности банка.

Доверчивая женщина сняла 196 тыс. рублей и отдала их на улице Маршала Казакова неизвестной.

На этом происшествие не закончилось. Пенсионерке вновь позвонила неизвестная и сообщила, что нужно снять оставшиеся деньги и также передать их работнице банка.

Пожилая женщина повиновалась и отдала еще 269 тыс. рублей.

В тот же день у дома 44/1 на улице Маршала Казакова сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Красносельскому району была задержана 74-летняя подозреваемая.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудник «Радиотехнического колледжа» отдал мошенникам 1,3 млн рублей.

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