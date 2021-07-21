В Сестрорецке рецидивист в качестве мишени выбрал двоих мужчин

В Сестрорецке рецидивист в качестве мишени выбрал двоих мужчин
Гражданин в Сестрорецке стрелял по мужчинам. Фото: Pixabay

В Петербурге в Курортном районе полиция сумела поймать стрелка-хулигана.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 10 июля, поздно вечером в Сестрорецке произошел конфликт.

На улице Борисова у дома 9 корпус 2 неизвестный захотел решить вопрос с помощью оружия. Нарушитель выстрелил не менее четырех раз. Его мишенью оказались двое мужчин 31-ого и 28-ми лет.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Накануне, 20 июля в 08:00 правоохранители задержали в Сестрорецке подозреваемого в данном преступлении.

Оказалось, что 28-летний мужчина стрелял прямо под окнами собственной квартиры. Известно что гражданин был неоднократно судим.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Ветеранов мужчина выстрелил в лицо охраннику.

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