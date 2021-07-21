Росприроднадзор назвал причину появления белой пены на КАД

В Росприроднадзоре объяснили появление белой пены на проезжей части петербургской КАД. В ведомстве заявили, что пена стала следствием дождя и пыли на дороге.

Как отмечают в городском управлении Росприроднадзора, на разогретой жаркой погодой поверхности дороги собралось много пыли. При дожде вода поднимает в частички пыли, а под колесами машин эта смесь взбивается в пену.

Ведомство подчеркнуло, что густая пена образовалась не по причине химического загрязнения. Петербуржцев успокоили, что такие случаи не единичны: с таким же явлением сталкиваются автомобилисты и других регионов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водителей напугала густая пена на дамбе во время дождя. Многие автомобилисты предполагали, что появление пены связано с политыми химией дорогами.