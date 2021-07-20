Водителей напугала густая пена на дамбе во время дождя

В Петербурге вечером 20 июля прошел дождь. Однако из-за осадков на дамбе образовалась белая густая пена, которая вызвала у водителей недоумение.

«После дождя появилась белая пена. Что это такое — не понятно. Страшно ехать! Получается вместо дождя пена выпала? Это ж ненормально. Интересно потрогать бы ее, но страшно выйти. Тут и нельзя останавливаться»,-пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Утром поливали дороги химией, вот и пена теперь», —предположил пользователь Сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.