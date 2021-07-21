Глава компании Абрамовича предложил приватизировать часть леса России

Глава компании Абрамовича предложил приватизировать часть леса России
Он предложил выделить в благоприятных климатических зонах 2-3% от всей лесной территории страны. Фото: pixabay

Глава крупнейшего лесопромышленного предприятия на Дальнем Востоке RFP Group Константин Лашкевич предложил разрешить приватизировать 2-3% от российского леса, чтобы выращивать там лес.

Бизнесмен заявил в интервью РБК, что на Дальнем Востоке заканчивается спелый лес с пригодной для переработки древесиной. По его словам, естественный рост леса на данных участках займет от 80 до 120 лет.

Лашкевич предложил дать бизнесу возможность приватизировать и дешево страховать лес, закладывать его в банк, увеличивать его стоимость за счет прироста и привлекать деньги из фондов. Он привел в пример опыт Новой Зеландии.

Предприниматель добавил, что для выращивания одного гектара леса потребуется привлечь инвестиции в размере $5 тысяч, пока лес не начнет расти самостоятельно. Он предложил выделить в благоприятных климатических зонах 2-3% от всей лесной территории страны, чтобы заниматься на участках интенсивным лесопользованием с правом собственности.

RFP Group на 58% принадлежит Роману Абрамовичу и Александру Абрамову, еще 42% — у Российско-китайского инвестфонда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в МЧС предложили смягчить правила разведения костров на дачах.

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