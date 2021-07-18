В МЧС предложили смягчить правила разведения костров на дачах

В МЧС предложили разрешить дачникам сжигать сухую траву на расстоянии 15 метров.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект постановления правительства.

Из документа следует, что при разведении огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на земельных участках и на садовых или огородных земельных участках «место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек».

В том случае, если трава сжигается в бочках, мангалах или других ёмкостях, то минимальное расстояние от построек предлагается сократить до 10 метров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчинском районе Ленинградской области сгорел дачный дом. Спасатели час боролись с огнем. Возгорание случилось во вторник, 13 июля, около половины третьего ночи в СНТ «Здоровье» Сяськелевского сельского поселения. К месту ЧП были направлены восемь сотрудников части на двух спецмашинах.