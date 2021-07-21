Глава Крыма не исключает, что COVID может закрыть турсезон в регионе

Аксенов заявил, что в Крыму установлен антирекорд по числу заболевших коронавирусом. Фото: Baltphoto

Аксенов заявил, что в Крыму установлен антирекорд по числу заболевших коронавирусом. Фото: Baltphoto

В данный момент правительство региона не собирается вводить такое ограничение, однако если эпидемиологическая ситуация выйдет из-под контроля, то туристический сезон придется прервать.

Пока в Крыму не будут закрывать турсезон. При этом 100% гарантии, что этого не произойдет, никто дать не может. Об этом сообщил губернатор республики Сергей Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с ковидом.

«Сейчас делать этого мы не собираемся. Пока решений таких нет и планов нет. Но если ситуация перевалит за какую-то катастрофическую отметку, то что делать, придется. Будет тяжело, конечно, но тем не менее», — заявил губернатор.

В Крыму установлен недельный антирекорд по числу заболевших коронавирусом — 2 767 зараженных. 1 489 случаев внебольничной пневмонии. Кроме того, 54 человека скончались.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Крыму ряд детских лагерей перейдет в закрытый режим из-за COVID