В Крыму ряд детских лагерей перейдет в закрытый режим из-за COVID

В Крыму ряд детских лагерей перейдет в закрытый режим из-за COVID
Персоналу будет запрещено проживать за пределами лагеря. в Крыму Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Крымские детские лагеря, где от COVID-19 привиты менее 95% работников, переведут в закрытый режим работы.

Ужесточение вступает в силу с 1 августа. Так, в закрытый режим работы переводятся организации, включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.

Как сообщили на сайте регионального правительства, что учреждения, в которых двумя компонентами вакцины привились менее 95% персонала, перейдут в закрытый режим работы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области на вторую смену по приказу Роспотребнадзора не выйдут три летних лагеря.

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