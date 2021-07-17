В Крыму ряд детских лагерей перейдет в закрытый режим из-за COVID

Персоналу будет запрещено проживать за пределами лагеря. в Крыму Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Персоналу будет запрещено проживать за пределами лагеря. в Крыму Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Крымские детские лагеря, где от COVID-19 привиты менее 95% работников, переведут в закрытый режим работы.

Ужесточение вступает в силу с 1 августа. Так, в закрытый режим работы переводятся организации, включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.

Как сообщили на сайте регионального правительства, что учреждения, в которых двумя компонентами вакцины привились менее 95% персонала, перейдут в закрытый режим работы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области на вторую смену по приказу Роспотребнадзора не выйдут три летних лагеря.