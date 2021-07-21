Петербуржцы нашли ошибки в квитанциях Петроэлектросбыта

Петербуржцы нашли ошибки в квитанциях Петроэлектросбыта
Петербуржцы недовольны повтором показаний в квитанциях Петроэлектросбыта. Фото: Baltphoto

В квитанциях Петроэлектросбыта обнаружили продублированные данные. Горожанам не понравились такие «сюрпризы».

Жители Северной столицы заметили в квитанциях Петроэлектросбыта за первый летний месяц, за июнь неверную информацию. Некоторые показатели были напечатаны повторно.

Сам «Петроэлектросбыт» заявил, что в курсе события. Но объяснил, что такая проблема коснулась далеко не всех абонентов. Компания уже говорила, что в начале июня возможен такой, однако начисленная сумма будет корректна в любом случае.

В результате квитанции было решено не исправлять.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Администрация Петербурга призывает доверять новым квитанциям «Петроэлектросбыта». В Жилищном комитете заявили, что в случае появления вопросов стоит обращаться в фонд капитального ремонта. Отмечается, что на интересующий вопрос ответят даже в выходной день, в субботу.

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