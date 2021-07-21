Петербуржцев МЧС предупредило о пронизывающем ветре в четверг

В Петербурге 22 июля будет ветрено и дождливо. Фото: Baltphoto

В Петербурге 22 июля будет ветрено и дождливо. Фото: Baltphoto

В Петербурге прогнозируется ухудшение погодных условий. Жителей и гостей города на Неве предупреждают об изменении погодных условий в четверг, 22 июля.

В Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу оповещают горожан о дождях и сильном ветре.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ссылаясь на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ожидаются грозы.

При этом, ненастье случится во второй половине дня. Кроме того, кратковременные дожди и грозы коснутся не всех. Ожидается, что ненастье будет местами.

Ветер подует западный и северо-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы будут достигать 17 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов рассказал, что жара может усугубить течение ковидом, особенно у людей с патологией сердца и сосудов.