В ПФР объяснили, как получить социальную доплату к пенсии

Со следующего года неработающим пенсионерам не надо будет подавать заявления для соцдоплаты.
Доплату будут назначать со дня назначения пенсии. Если размер пенсии окажется ниже МРОТ, Пенсионный фонд сам потребует сведения о мерах социальной поддержки. Также ПФР может обратится за информацией в соответствующий уполномоченный орган. Об этом сообщает пресс-служба ПФР.
Если даже после этого доход пенсионера будет меньше МРОТ, Пенсионный фонд сам назначит нужную сумму. В течение трех дней пенсионеру придет уведомление.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 74-летняя женщина украла у пенсионерки почти полмиллиона. В Северной столице оперативники Красносельского района задержали женщину, которая похитила у пенсионерки 465 тыс. рублей. Как сообщает полиция 20 июля в полицию обратилась 72-летняя женщина.