В Петербурге разыскивают женщину, избившую полицейского

В Петербурге женщина несколько раз ударила полицейского. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге женщина несколько раз ударила полицейского. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Северной столице возбудили уголовное дело после того, как неизвестная применила насилие в отношении представителя власти.

Следственным отделом по Приморскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Петербургу возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Следствие полагает, что накануне вечером, 20 июля неизвестная женщина находилась на Шуваловском проспекте у дома 41 корпус 1. Когда сотрудник полиции предъявил гражданке законные требования, женщина ударила правоохранителя неустановленным предметом по голове и конечностям не менее двух раз.

После содеянного нарушительница скрылась места происшествия.

В настоящее время следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка заплатит 30 тысяч рублей за расцарапанное лицо полицейского.