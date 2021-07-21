В Комздраве рассказали, куда обращаться, если не пришёл сертификат о вакцинации

В Комздраве рассказали, куда обращаться, если не пришёл сертификат о вакцинации
В комитете также напомнили, что данный сертификат действует полгода. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В Комздраве рассказали, что, с конца прошлого месяца, увеличились обращения от петербуржцев о том, что им не пришел сертификат о вакцинации от COVID-19

В Комитете по здравоохранению Северной столицы сообщили, что петербуржцам нужно сначала обратиться в пункт вакцинации, чтобы удостовериться в том, что нужная информация передана на портал Госуслуг. Затем надо обратиться с помощью формы обратной связи на сам портал Госуслуг. Об этом сообщает Peterburg2.

В комитете также напомнили, что данный сертификат действует полгода.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что назван единственный способ спастись от будущих мутаций коронавируса. Постоянная мутация вирусов – это естественный процесс, и возможно, что в скором будущем будут и новые штаммы, которые будут намного опаснее существующих.

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