Благоустройство сквера «Осенний марафон» стартовало в Петербурге

В Северной столице началось благоустройство сквера «Осенний марафон», расположенного на углу Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей.

Создать парк под названием «Осенний марафон» решено было, так как действие одноимённого фильма происходило на Васильевском острове. Сейчас там ведутся земляные работы. Центр сквера покроют плитами, который расположат в форме «восьмёрки». Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В сквере хотят установить часы, стрелки которых будут указывать на год создания фильма. Там поставят скамейки, урны, фонари. Кроме того, в парке высадят деревья и кустарники с «осенним» цветом листьев (сливу, рябину и другие) и розы. На всё это уйдёт 18 млн рублей. Откроют сквер этой осенью.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что скульптура Венеры Коломенской вернется в сквер 8 сентября.