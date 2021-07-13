Скульптура Венеры Коломенской вернется в сквер 8 сентября

Скульптура Венеры Коломенской вернется в сквер 8 сентября
Мама Ольга Александровна - блокадница, маляр-штукатур, умерла в 1987 году. Фото: скрин kolomna_neighborhood в Instagram.

Вернуть скульптуру в сквер после реставрации планируют 8 сентября – в день начала блокады. Это символично, ведь Венера Коломенская — блокадница.

В начале лета скульптуру Венеры Коломенской в сквере Дровяного переулка, 3, отмыли перед реставрацией. Ею занялся реставратор ведущих музеев Северной столицы. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Лишь недавно петербуржцы узнали автора произведения искусства. Им оказался Борис Семенов – народный художник СССР. Скульптура – прототип мамы Семенова. Мама Ольга Александровна — блокадница, маляр-штукатур, умерла в 1987 году. Так и Семенов решил ее увековечить.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Северной столицы нашли скульптора и прототип статуи Венеры Коломенской. Об этом сообщили на странице «Добрососедство Коломны» в Instagram.

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