В Петербурге нашли скульптора Венеры Коломенской

В Петербурге нашли скульптора Венеры Коломенской
На фото изображена мать автора Венеры - Ольга Александровна. Фото: скрин kolomna_neighborhood в Instagram.

Жители Северной столицы нашли скульптора и прототип статуи Венеры Коломенской.

Об этом сообщили на странице «Добрососедство Коломны» в Instagram.

Статуя находится в Дровяном переулке. Ее любят множество жителей Петербурга. Так ее часто «переодевают» (красят в разные цвета) её в разную одежду. Сейчас петербуржцы не называют имени скульптора, но утверждают, что он еще жив.

Так у хозяина странички в Instagram «сногсшибательные новости»: на фото изображена мать автора Венеры — Ольга Александровна.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что скульптуру Венеры в Коломне отправили на реставрацию. Этому помогли активисты Петербурга. Скульптура Венеры находится в историческом районе Петербурга. Она — основная достопримечательность Коломны. Скульптура известна частой смене облика: горожане меняют ей цвет одеяния, глаз, волос и другое.

Instagram автор венера коломенская санкт-петербург фото


 

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