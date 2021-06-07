Силами петербургских активистов скульптура Венеры отправлена на реставрацию

Скульптура известна частой смене облика: горожане меняют ей цвет одеяния, глаз, волос и другое. Фото: скрин группы "Питер. Взгляд назад" "ВКонтакте"

Скульптура известна частой смене облика: горожане меняют ей цвет одеяния, глаз, волос и другое. Фото: скрин группы "Питер. Взгляд назад" "ВКонтакте"

Скульптуру Венеры в Коломне отправили на реставрацию. Этому помогли активисты Петербурга.

Скульптура Венеры находится в Дровяном переулке, в историческом районе Северной столицы. Она — основная достопримечательность Коломны, сообщает «Агентство бизнес-новостей». Скульптура известна частой смене облика: горожане меняют ей цвет одеяния, глаз, волос и другое. В последнее время Венера обветшала, и активные петербуржцы решили устроить её реставрацию.

Уговорить город у них не получилось. Активисты собрали деньги на краудфандинговой платформе и вызвали мастеров, которые специализируются на реставрации. Восстановить прежний облик удастся за 250 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно о смерти автора памятника Чижику-Пыжику. Художник и сценарист Резо Габриадзе скончался в возрасте 84 лет.