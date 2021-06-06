Стало известно о смерти автора памятника Чижику-Пыжику

Стало известно о смерти автора памятника Чижику-Пыжику
Художник скончался по неназванной причине. Фото: Pixabay

Художник скончался в возрасте 84 лет.

Художник и сценарист Резо Габриадзе скончался в возрасте 84 лет. В Санкт-Петербурге он известен как автор памятника Чижику-Пыжику и «Носу майора Ковалева» на фасаде дома Челищева. Об этом 6 июня сообщили в пресс-службе министерства образования Грузии.

Непонятно, что стало причиной летального исхода, прочие подробности также пока не разглашаются и станут известны позже. Габриадзе родился в городе Кутаиси в июне 1936 года. Он написал сценарии для 35 грузинских и советских фильмов, среди которых, например, «Мимино». Также художник создал иллюстрации к полусотни книг.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на памятнике Александру III в Гатчине исправили ошибку. Орден святого апостола Андрея Первозванного на памятнике Александру III в Ленинградской области во время открытия оказался шестилучным, а не восьмилучным, как должен быть.

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