Стало известно о смерти автора памятника Чижику-Пыжику

Художник скончался в возрасте 84 лет.

Художник и сценарист Резо Габриадзе скончался в возрасте 84 лет. В Санкт-Петербурге он известен как автор памятника Чижику-Пыжику и «Носу майора Ковалева» на фасаде дома Челищева. Об этом 6 июня сообщили в пресс-службе министерства образования Грузии.

Непонятно, что стало причиной летального исхода, прочие подробности также пока не разглашаются и станут известны позже. Габриадзе родился в городе Кутаиси в июне 1936 года. Он написал сценарии для 35 грузинских и советских фильмов, среди которых, например, «Мимино». Также художник создал иллюстрации к полусотни книг.

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