«Перенервничали». На памятнике Александру III в Гатчине исправили ошибку

«Перенервничали». На памятнике Александру III в Гатчине исправили ошибку
На памятнике императору Александру III исправили ошибку. Фото: instagram.com / vladimir_brodarsky

На памятнике императору Александру III исправили ошибку, которую ранее заметили на ордене.

«Техническая ошибка была замечена и исправлена! Виноваты, перенервничали, а ведь на макете было все верно», — написал автор монумента Владимир Бродарский у себя в Instagram.

Орден святого апостола Андрея Первозванного на памятнике Александру III в Ленинградской области во время открытия оказался шестилучным, а не восьмилучным, как должен быть. На ошибку обратили внимание пользователи Сети.

Памятник установили в рамках национального проекта «Культура». Во дворе Арсенального каре Гатчинского дворца 5 июня прошла церемония открытия бронзового памятника Александру III. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области. Известно, что в мероприятии приняли участие президент России Владимир Путин, а также губернатора Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Беглов и Александр Дрозденко. Они возложили цветы к монументу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Музей городской скульптуры объявил конкурс на реставрацию памятника Петру I.

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