Боярского планируют выписать из больницы в четверг

Артист переболел коронавирусом и уже готов вернуться домой.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский в четверг, 22 июля, может вернуться домой из больницы, где он лечился от коронавируса. Об этом пишет 78.ru.

Супруга Боярского, актриса Лариса Луппиан, отметила, что врачи выписывают артиста, но никаких других подробностей рассказывать не стала. Судя по всему, актеру стало лучше, и он больше не нуждается в профессиональном уходе.

Напоминаем, что Боярский угодил в одну из петербургских больниц на прошлой неделе. Комментируя свое состояние, он попросил поклонников активнее прививаться и выразил надежду на скорую встречу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Боярский идет на поправку после госпитализации с COVID.