Боярский идет на поправку после госпитализации с COVID

Боярский идет на поправку после госпитализации с COVID
Боярский напугал поклонников. Фото: скриншот видео instagram.com

Народный артист РСФСР Михаил Боярский болеет коронавирусом в легкой форме и вскоре может быть выписан. Об этом рассказала его супруга Лариса Луппиан.

По ее словам, Боярский легко переносит заболевание, поскольку до этого успел пройти вакцинацию от COVID-19. Как сообщил RT, Луппиан отметила, что пара ранее привилась «Спутником», теперь хочет ревакцинироваться «КовиВаком».

Она также призвала россиян последовать примеру Боярского и сделать прививку.

О том, что 71-летний артист проходит лечение от новой коронавирусной инфекции выяснилось 14 июля. Сообщалось, что болезнь Михаила Боярского протекает в легкой форме, потому как он привился от новой коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что состояние Михаил Боярского также прокомментировали в театре имени Ленсовета.

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