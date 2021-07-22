В Петербурге в четверг после обеда начнутся дожди и грозы

В четверг, 22 июля в Петербурге, может быть, пройдут кратковременные дожди и даже грозы. О деталях сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Леус объяснил, что Петербург сейчас на периферии циклона. Именно он и диктует погоду в городе.

Двигаясь по своей периферии циклон принесет городу прохладные воздушные массы и очаги облаков. Это обернется кратковременными дождями после обеда и локальными грозами вечером.

Градусники горожан днем покажут +21…+23°, а в Ленинградской области же +19…+24°.

Жителей города на Неве будет обдувать порывистый ветер, скорость которого составит 5-10 метров в секунду. Также атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что уже ниже нормы.

В Петербурге в последующие два дня местами пройдут кратковременные дожди. А температура воздуха составит +21…+23°. Воскресный же день будет без осадков, 24…+26°.