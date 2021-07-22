Коронавирусом в Петербурге за сутки заболело 1 943 человека

Статистика по количеству зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 1 943 человека.

Об этом в четверг, 22 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID. Всего за время пандемии в Петербурге заболели 511 389 местных жителей. При этом 486 753 пациента смогли вылечиться от инфекции, в том числе 1 931 за минувшие сутки.

Лидером по суточной заболеваемости среди других регионов стала Москва — 4 287 случая. На третьем месте Московская область — 1 835, а на втором месте оказался Петербург.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новая коронавирусная инфекция косит петербуржцев. Смертность за сутки в очередной раз превысила показатель в сто человек. Ученые в Северной столице решили взять ситуацию в свои руки и принялись за испытания новой вакцины.