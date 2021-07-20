COVID-19 косит петербуржцев – ученые приступают к испытаниям новой вакцины

Новая коронавирусная инфекция косит петербуржцев. Смертность за сутки в очередной раз превысила показатель в сто человек. Ученые в Северной столице решили взять ситуацию в свои руки и принялись за испытания новой вакцины.

Суточная смертность в Петербурге снова превысила отметку в 100. Так, к 19 июля, в Северной столице подтвердили 102 смерти от коронавируса. Город почти догнал Москву, где за сутки скончались 103 человека.

Коронавирус косит не только людей, но и бизнес. С начала 2021-го года в петербургских торговых центрах закрылись более 30 заведений. Всего пандемия прекратила существование 93 кафе и ресторана.

Из-за коронавируса вновь закрылись мечети и молельные дома в Курбан-байрам. Один из главных мусульманских праздников отмечают сегодня, 20 июля. Праздновать, правда, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки будут онлайн.

Отметим, что в городе продолжают действовать ограничения, а организации должны соблюдать все COVID-требования. Так, сотрудники комитета по контролю за имуществом, Роспотребнадзора и правоохранители за десять дней проверили почти 400 объектов торговли и услуг на соблюдение антиковидных мер. Оказалось, что они соблюдаются только в двух местах.

Такую ситуацию с коронавирусом надеются исправить ученые. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) приступает к испытаниям новой вакцины от коронавируса в Санкт-Петербурге. Разрешение на это уже получено. Известно, что в клиническом испытании примут участие 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Они будут проводиться с 19 июля 2021 года.

По словам губернатора Александра Беглова, в городе создан достаточный запас вакцин от коронавируса. Он отметил, что в Петербурге вакцинация идет хорошими темпами, их надо сохранить.