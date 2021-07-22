Четырехбалльные пробки в Петербурге продлятся до обеда

В четверг утром на улицах Петербурга, в целом, довольно свободное движение. Однако в некоторых районах все же есть пробки, которые оцениваются в четыре балла.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. До 14:00 ситуация на городских дорогах не изменится.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено на Садовой улице, на набережной реки Фонтанки, на Невском проспекте, на Малоохтинской набережной, на Якорной улице, на Выборгской, Сверловской и Октябрьской набережных, на шоссе Революции, на Ивановской улице, на КАД, на Лиговском мосту, на улице Академика Лебедева, на Шпалерной улице, на Воскресенской набережной, на набережной Обводного канала, на Московском и Пулковском шоссе, на Дунайском проспекте, на улице Типанова, на Таллинском шоссе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев МЧС предупредило о пронизывающем ветре в четверг.