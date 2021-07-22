Александр Беглов сам себя наградит за международное сотрудничество

Александр Беглов сам себя наградит за международное сотрудничество
Александр Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Почетный знак за заслуги в международном сотрудничестве вручат двум экс-губернаторам, а также сегодняшнему градоначальнику Петербурга Александру Беглову.

В Смольном награды «За особые заслуги в области международного сотрудничества Санкт-Петербурга»получат три губернатора и шесть чиновников. На официальном сайте Администрации Северной столицы опубликовали соответствующее постановление.

Кроме действующего губернатора Александра Беглова награждены будут два бывших градоначальника: Валентина Матвиенко и Георгий Полтавченко.

Контролировоть же исполнение постановления будет сам награжденный Александр Беглов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что артисты и сотрудники театров Петербурга и Ленобласти получили награды от Путина.

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Александр Беглов сам себя наградит за международное сотрудничество