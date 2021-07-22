В Петербурге подняли цены на высшее образование

В 2020 году, в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, Высшие учебные заведения города на Неве не стали поднимать цены, однако это никак не коснулось 2021 года.

ВУЗы Петербурга повысили стоимость на обучение в текущем году. Об этом заявил «ДП» председатель совета по координации приема в высшие учебные заведения Петербурга Анатолия Оводенко.

Так, негосударственные ВУЗы сами решили на сколько повышать стоимость обучения. В государственных же цена повысилась традиционно на показатель годовой инфляции.

Специалист отметил, что государственные ВУЗы чаще всего ориентируются именно на официальный размер инфляции. За минувший год он составил 3,7%. Такой показатель закреплен в законе о федеральном бюджете.

К слову, именно на это значение ориентировался СПбГУ, когда повышал стоимость обучения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СПбГУ попал в топ-3 российских вузов по уровню зарплат выпускников-юристов.