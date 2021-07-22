Петербурженке, избившей палкой полицейского, предъявили обвинение

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Применении насилия в отношении представителя власти" продолжается. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Применении насилия в отношении представителя власти" продолжается. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Северной столице женщине предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти.

Следственным отделом по Приморскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Петербургу ведется расследование уголовного дела, которое возбудили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Следствие установило, что к правонарушению причастна 44-летняя женщина. Теперь гражданке предъявили обвинение. Будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Из материалов дела следует, что вечером 20 июля обвиняемая находилась на Шуваловском проспекте у дома 41.

Сотрудница полиции требовала от женщины прекратить противоправные действия и нарушения общественного порядка. Однако нарушительница не послушалась. Она ударила не менее двух раз неким предметом полицейского по голове и конечностям.

Для того, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, в данный момент проводится комплекс мероприятий. Расследование уголовного дела продолжается.

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