Петербурженке, избившей палкой полицейского, предъявили обвинение

Петербурженке, избившей палкой полицейского, предъявили обвинение
Расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Применении насилия в отношении представителя власти" продолжается. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Северной столице женщине предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти.

Следственным отделом по Приморскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Петербургу ведется расследование уголовного дела, которое возбудили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Следствие установило, что к правонарушению причастна 44-летняя женщина. Теперь гражданке предъявили обвинение. Будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Из материалов дела следует, что вечером 20 июля обвиняемая находилась на Шуваловском проспекте у дома 41.

Сотрудница полиции требовала от женщины прекратить противоправные действия и нарушения общественного порядка. Однако нарушительница не послушалась. Она ударила не менее двух раз неким предметом полицейского по голове и конечностям.

Для того, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, в данный момент проводится комплекс мероприятий. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержанная в МФЦ москвичка укусила полицейского, а после упала в обморок.

новости СПб применение насилия в отношении представителя власти происшествие ск


 

Новости партнеров
Осторожные кровопийцы: как комары выбирают своих жертв
Осторожные кровопийцы: как комары выбирают своих жертв
Россиянам предложили разрешить сжигать траву рядом с дачей
Россиянам предложили разрешить сжигать траву рядом с дачей
Петербуржцам показали монолитные проемы станции «Горный институт»
Петербуржцам показали монолитные проемы станции «Горный институт»
Мог приплыть из Ленобласти: стали известны результаты вскрытия покойника из Фонтанки
Мог приплыть из Ленобласти: стали известны результаты вскрытия покойника из Фонтанки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербурженке, избившей палкой полицейского, предъявили обвинение
«Офицеры России» пожаловались в ГП из-за спектакля ...
Смольный готов возобновить работу фуд-кортов
Автоледи на КАД въехала в ограждение: ребенок в тяжелом состоянии
Новости о МакSим. Почему все вокруг хоронят певицу
В парадной Петербурга 12-летний подросток три дня приставал к девочке
В Ленобласти пятиклассница на стройке упала с шестого этажа
На телеканале «Санкт-Петербург» покажут генеральную репетицию ...