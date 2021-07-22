В России за сутки коронавирус подтвердился у 24,4 тыс. человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 24 471 человека.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 6 054 711 человек.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 796 россиян. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 151 501 гражданин РФ. За сутки полностью выздоровели и выписались из больниц 22 660 человек. Общее количество выздоровлений достигло 5 427 457 человек.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1 943 случаев. На первой строчке списка оказалась Москва — 4 287. Второе место у Московской области — 1 835.

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