Хакеры слили в Сеть данные петербургских участников «Умного голосования»

Теперь участники голосования могут столкнуться с проблемами. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Теперь участники голосования могут столкнуться с проблемами. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Хакеры, которые опубликовали в глобальной сети почтовые ящики москвичей-участников «Умного голосования», взялись за Северную столицу.

Они слили в интернет 96 тыс. 542 почты местных жителей из базы ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России). Теперь участники голосования могут столкнуться с проблемами. Об этом сообщает «МК в Петербурге».

Первыми на удочку попались участники «Умного голосования» из Москвы. За ними последовали жители Северной столицы. Файл с данными электронных почт разместили на одном из популярных форумов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал, для чего создали «умное голосование». Своим мнением он поделился в Telegram-канале. Он отметил, что такой проект не позволяет решить проблемы россиян.