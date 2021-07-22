Петербуржцев предупредили о грозе, ливне и ветре ночью в пятницу

В Петербурге возможно ухудшение погодных условий. Местных жителей и гостей Северной столицы предупреждают об изменении погодных условий в пятницу, 23 июля.

В Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу оповещают граждан о дождях, ветре и грозах.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ссылаясь на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС», дожди будут кратковременными, а грозы лишь местами.

Стоит заметить, что ненастье произойдет ночью, с 22 на 23 июля.

Специалисты сообщают, что в прибрежных районах города на Неве порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в 22 июля, в четверг после обеда начнутся дожди и грозы.