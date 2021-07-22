В Пулково в четверг 8 самолетов вылетят позже назначенного времени

Сегодня, 22 июля, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние и международные рейсы. Всего с вылетом опаздывают восемь самолетов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Калининграда, Кирова, Симферополя, Минеральных Вод, Карши, Москвы и Сочи. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Задерживается два рейса до Калининграда. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 13:35 и 19:35, однако время вылета сдвинули.

Далее с опозданием вылетит рейс до Кирова. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 14:30.

Также задерживают рейс до Симферополя. Самолет должен был улететь в 14:10.

Время время вылета самолета в Минеральные Воды с 17:25 также отложили.

Рейс до Москвы, запланированный на 18:10 задерживается. Самолет в Сочи вместо 19:45 улетит позже.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор осмотрел 1,4 млн икринок форели в Пулково.